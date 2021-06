CAPUA/PORTICO DI CASERTA – Grande spavento martedì sera in via Scarano a Capua dove per cause ancora in fase di accertamento una vettura si è ribaltata. Alla guida dell’auto un operaio 44enne di Portico di Caserta. Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato per i numerosi traumi riportati all’ospedale Moscati di Aversa. Sembrerebbe non aver riportato lesioni gravi.