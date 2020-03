Paura a CASAPESENNA. Negozio di prodotti estetici a fuoco

CASAPESENNA – (Christian e Lidia de Angelis) Grave incendio scoppiato presso un negozio di prodotti estetici. Ieri sera una enorme nube ha invaso il cielo cittadino, gettando nel panico e paura i residenti di Corso Europa a Casapesenna, dove un negozio di prodotti estetici è andato alle fiamme, forse per un corto circuito. Le fiamme hanno avvolto l’intero esercizio commerciale, distruggendo gran parte dell’arredo e di ciò in esso contenuto. Sul posto immediato l’arrivo dei vigili del fuoco di Aversa e i militari della Compagnia di Casal di Principe, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona oltre che per accertare le origine dell’incendio che appare un incidente. Fortunatamente non vi sono feriti o intossicati.