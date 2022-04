CASAGIOVE – Mercedes in fiamme in via Palermo a Casagiove. Sul posto vigili urbani e Carabinieri, allertati dai residenti spaventati.

Nessun danno a cose o persone. Si indaga sulle cause del rogo che, presumibilmente, sarebbero rintracciabili in un corto circuito.

La coltre di fumo causata dall’incendio era visibile da tutta la cittadina del casello di Caserta Nord e ha provocato forti disagio nelle strade intorno a via Palermo.