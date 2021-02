PAURA A MONDRAGONE. Famiglia con bambini sorpresa da 6 malviventi armati in pieno pomeriggio: “Vi abbiamo messo una bomba in casa”

Con la luce del giorno, in via Tagliamento. Bambini traumatizzati

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Furto con scasso ieri pomeriggio in via Tagliamento. I malviventi approfittando dell’assenza dei proprietari, ospiti da un parente al piano inferiore della palazzina, sono riusciti a rompere la serratura della porta d’ingresso e ad intrufolarsi nell’appartamento mettendo a segno il colpo.

La coppia di coniugi, insospettiti dai continui rumori provenienti dal piano di sopra, sono corsi all’esterno del complesso abitativo per cercare di capire cosa stesse accadendo, quando si sono accorti di una Opel Astra di colore nero in sosta nel cortile, con a bordo un uomo di circa 30 anni di carnagione chiara. Il malvivente dall’evidente accento straniero, vistosi scoperto, e per guadagnare probabilmente tempo, ha annunciato la presenza sul posto di un ordigno esplosivo. Affermazione che ha scatenato un fuggi-fuggi generale anche perché vi erano dei bambini da mettere in salvo. Di lì a poco, il proprietario di casa ha cercato di raggiungere la propria abitazione, quando è stato travolto sulle scale esterne dai 5 malviventi in fuga con la refurtiva, uno dei quali brandiva un coltello con lama lunghissima ed affilata al punto da sembrare una spada. Sconcerto e paura per un fatto di una gravità inaudita compiuto tra l’altro in orario diurno, da delinquenti armati. Per fortuna si è evitato il peggio.

Sul posto è giunta poi una pattuglia dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.