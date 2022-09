PAURA AD AVERSA. “Mio figlio è scomparso”. Ma era tutto uno scherzo

Il piccolo aveva deciso di fare uno scherzo ai genitori, nascondendosi in un anfratto della casa e non rispondendo agli appelli di mamma e papà. I genitori, in panico, hanno dato il via alle ricerche del figlio in tutto il quartiere per diverse ore

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri in via Orabona ad Aversa una coppia di genitori hanno lanciato l’allarme per la scomparsa del proprio figlio, chiedendo aiuto per ritrovarlo.

Chiaramente è partita una specie di caccia in tutte le strade per ritrovare il piccolo. Alla fine, però, il ragazzino era a casa, nascostosi per fare uno scherzo alla famiglia

Quindi, fortunatamente, l’allarme è rientrato. Il bambino supponiamo abbia ricevuto una ramanzina storica ma, a questo punto, ci sentiamo di candidarlo per i campionati mondiali di nascondino, che per anni si sono tenuti vicino a Bergamo in estate.