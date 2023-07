PAURA AL MARE. Bimba si sente male e perde i sensi in spiaggia. IL RACCONTO DEL VIGILANTE EROE

CASTEL VOLTURNO – E’ stato un vigilante della security operante nella spiaggia Bellariva a salvare la piccola Greta, la bambina che aveva perso i sensi ed era svenuta mentre si trovava in spiaggia con la sua famiglia.

Il racconto è stato fatto dallo stesso Ezio al deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

L’operazione di salvataggio della piccola è andata a buon fine grazie ha una manovra che ha evitato l’affollamento della piccola tramite la propria lingua.

Le conseguenze, fortunatamente leggerissime, di questo salvataggio riportate dal vigilante sono pubblicate nel post.

IL RACCONTO:

“Sono Mister Ezio Monaco. L’altro giorno stavo lavorando come Security a Ischitella alla spiaggia Bellariva. Verso le 17:00 una bambina di nome Greta è svenuta così io e il papà per circa 17/20 minuti, nell’attesa che venisse l’autombulanza, l’abbiamo assistita. Io sono riuscito a tenerle la bocca aperta per non farle rientrare la lingua. Grazie a Dio ci sono riuscito anche se stringeva forte forte. Vorrei sapere le condizioni della bambina, nessuno mi sa da dare notizie. Mi auguro che stia bene perché vorrei riabbracciarla. Ancora ora è come se la tenessi davanti a me

P.s. Queste sono le mie dita ancora gonfie.”