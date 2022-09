Paura al Municipio. Uomo si sente male, salvato dal sindaco

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) Uomo salvato dal sindaco. Ieri era in corso una riunione in Municipio per decidere sul calendario dei Festeggiamenti di San Giovanni Evangelista, quando uno dei presenti si è sentito male svenendo, per cui è intervenuto il sindaco. Tommaso Barbato ex infermiere all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, il quale è subito intervenuto per soccorrere l’uomo con manovre necessarie per consentire la respirazione facendolo riprendere poi l’uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.