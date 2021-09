CAPODRISE – Nella giornata di ieri, venerdì, dinanzi al parco Rodari di Capodrise è avvenuto un episodio di violenza che ha preoccupato soprattutto in considerazione del fatto che bimbi con le loro famiglie visitano giornalmente l’area verde.

Un uomo in bicicletta si è avvicinato ad un passante minacciandolo con un coltello per farsi dare il portafogli. La vittima è riuscita ad evitare sia la rapina che il contatto con il malvivente, mettendo in fuga il ladro.