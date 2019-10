SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ieri mattina nel carcere di Santa Maria Capua Vetere un detenuto di 33 anni ha ingerito una lametta. E’ stato accompagnato in infermeria e poi nell’ospedale di Caserta. Le sue condizioni non sono gravi. Si tratta di un giovane originario del capoluogo, recluso per reati predatori da circa un anno.