VALLE DI MADDALONI – Paura in un’abitazione a Valle di Maddaloni, in località Cantinella dove un’auto ha preso fuoco. Un corto circuito ha innescato le fiamme che hanno avvolto la parte anteriore della Nissan Micra in sosta nella zona antistante la casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta che in pochi minuti hanno domato l’incendio mettendo in sicurezza l’area.