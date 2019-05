PIEDIMONTE MATESE – Stava tranquillamente passeggiando per Alife in sella alla sua bici quando un ragazzino di Piedimonte Matese è stato investito da un’auto in transito. Il ragazzo è stato sbalzato finendo sull’asfalto. Trasportato al pronto soccorso, il giovane, un po’ malconcio ma non in pericolo di vita, è stato raggiunto dai genitori.