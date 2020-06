SAN FELICE A CANCELLO – Paura questa sera in piazza Castra Marcelli a San Felice a Cancello. Il personale del 118 è stato chiamato ad intervenire per il soffocamento di un bimbo di 6 anni. Il piccolo, molto probabilmente, ha ingoiato un corpo estraneo che è rimasto incastrato in gola rendendogli la respirazione difficile.

I sanitari hanno provato ad effettuare la manovra di disostruzione ma senza riuscirci. A quel punto è stato deciso di trasferire il piccolo in ospedale.