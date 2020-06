Paura in via Roma. Auto in fiamme fuori al liceo scientifico

TRENTOLA DUCENTA – Erano le 22.30 di ieri, martedì 16 giugno, quando sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, per un’auto in fiamme in via Roma a Trentola Ducenta.

La Fiat Idea, completamente avvolta dalle fiamme e ridotta ad un ammasso di ferraglia, era parcheggiata nei pressi del liceo scientifico e a pochi passi dall’abitazione del proprietario. I caschi rossi hanno faticato non poco per spegnere le fiamme. Tra le ipotesi, non si esclude che l’incendio possa essere di natura dolosa.