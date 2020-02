TEVEROLA – Paura in via Vicinale a Teverola per un 77enne. Nella mattinata di ieri, l’uomo P.G. era in sella alla sua bici e stava percorrendo l’arteria nei pressi del ristorante Savariello quando è stato investito da un’auto finendo a terra e riportando diverse ferite e contusioni.

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno trasportato l’uomo all’ospedale Moscati di Aversa.