CELLOLE – Ancora sono poco chiare le cause dell’incidente stradale accorso questa mattina, intorno alle 8, ad un centauro in viale Risorgimento a Cellole. L’uomo era in sella al suo scooter quando ha sbandato ed è andato a sbattere contro un’auto cadendo, poi, rovinosamente a terra. Nell’impatto ha riportato diverse contusioni.