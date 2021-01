Paura nel pomeriggio. Si stacca un costone di tufo e piomba sul Santuario

SESSA AURUNCA – Forse complici le copiose piogge di questi giorni, è crollato intorno alle 16,30 di oggi un costone di tufo adiacente al Santuario di Santa Maria dei Pozzi a Lauro, a Sessa Aurunca.

Grande spavento per don Angelo Polito che ha lanciato l’allarme. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano che ha provveduto a rimuovere i detriti e ha mettere in sicurezza l’area per evitare ulteriori cedimenti.

La zona è stata interdetta dal personale dell’ufficio tecnico del Comune che ha avviato gli accertamenti del caso.