Paura per Lavezzi, ricoverato d’urgenza con fratture e ferite da taglio

Sui fatti indaga la polizia

NAPOLI – Ore di ansia, per il “Pocho” Lavezzi. Stando ai media internazionali l’ex attaccante del Napoli e Psg è finito in ospedale con una ferita all’addome e una scapola rotta. L’ex giocatore del Napoli si trova in Uruguay in vacanza con compagna, famigliari e alcuni amici

La dinamica di quanto accaduto all’argentino è ancora in fase di chiarimento. Quello che è certo è che Lavazzi sarebbe stato accompagnato in ospedale dalla fidanzata intorno alle 5 del mattino. Sui fatti indaga la polizia.