Paura sulla Provinciale. Perdono il controllo dell’auto e finiscono fuori strada

Due feriti lievi

ROCCAMONFINA – Paura, questo pomeriggio, per una coppia di ragazzi rimasta coinvolta in un brutto incidente sulla strada provinciale che collega Pietramelara a Baia e Latina. L’auto su cui viaggiavano, infatti, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada nel tratto di strada che ricade nel territorio di Roccamonfina.

Per fortuna, nell’incidente, i due ragazzi non hanno riportato gravi conseguenze. Ad avere la peggio è stata l’auto che è rimasta seriamente danneggiata.