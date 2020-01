MARCIANISE/MADDALONI – Tre le vetture coinvolte iin incidenteun avvenuto ieri sera alle 21 sulla statale 265, a Marcianise nei pressi di” Progress”. Ad avere la peggio un uomo che è stato estratto dalle lamiere della sua vettura completamente accartocciata per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale. Due, invece, le persone contuse. I carabinieri sul posto per accertare la dinamica dei fatti.