Pazienti della clinica Pineta Grande derubati durante la notte: scatta la denuncia

CASTEL VOLTURNO/MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Pazienti ricoverati nella Clinica “Pineta Grande” Di Castel Volturno, terrorizzati dalle incursioni dei ladri in stanza. Gli episodi risalgono a qualche giorno fa e sono stati regolarmente denunciati venerdì, 14 gennaio 2021, ai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (siamo in possesso della denuncia, che non pubblichiamo per ragioni di privacy).

Il ladro ha agito per due sere di seguito mentre i malati erano in stato di incoscienza dopo un delicatissimo intervento chirurgico. Il malvivente – e ci chiediamo come sia possibile ciò – si è mosso indisturbato tra le corsie dell’ospedale per poi entrare nelle camere dei degenti e portare via degli smartphone, perdendo tra l’altro durante la fuga, una borsetta. Secondo alcuni testimoni, il ladro era di carnagione scura, capelli scuri ed altezza sotto la media.

Al telefono la voce del nostro interlocutore, il denunciante, era debole e tremante. Parliamo di malati che a causa del Covid, non possono essere assistiti moralmente e fisicamente da nessun familiare e sono costretti a vivere in solitudine il dramma del momento. A questo punto speriamo che i carabinieri di Mondragone facciano al più presto luce su quanto accaduto. Consentitemi di abbracciare virtualmente la persona con cui mi sono rapportata al telefono nel tardo pomeriggio di oggi, attualmente ricoverata in Clinica per seri problemi di salute, con la speranza che presto possa ritornare all’affetto dei propri cari.