PAZZESCO. Bomba a mano trovata da ragazzini nel campetto della piazza

AILANO – Gli artificieri sono intervenuti ieri, giovedì, in piazza Madonna di Lourdes, ad Ailano, dopo che alcuni genitori hanno denunciato il fatto che nei pressi di un campo di calcetto dove i loro figli giocano, a due passi dal parco giochi della piazza, i bambini hanno trovato un ordigno.

La bomba a mano era lì, a terra, intatta e non è chiaro come sia possibile che non sia mai stata notata fino a quel momento.

È arrivata la polizia municipale a recintare l’area, in attesa dell’arrivo degli specialisti che hanno spostato l’ordigno.

La bomba sarebbe stata addirittura mossa da qualche ragazzo che, forse, non aveva capito benissimo cosa avesse davanti, ma fortunatamente non è partito l’innesco.