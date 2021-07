PAZZESCO. Dopo 13 anni di via Crucis e 4 anni di carcere, revisione del processo e assoluzione piena per il maresciallo Alfonso Bolognesi

La sentenza della Quarta Sezione della Corte di Appello di Roma. Una vicenda incredibile, che ci permette di ribadire quello che noi riteniamo uno dei difetti della stagione dell’anticamorra campana, quando le luci della ribalta obnubilarono qualche buon cervello al punto che un gruppo di ottimi magistrati cominciò a soffrire di vertigini, sentendosi una vera e propria generazione di fenomeni. Ora, giustamente, il maresciallo Bolognesi, che ci ha dato la possibilità di assistere a molti momenti del suo dolore, chiede un risarcimento record, la reintegrazione dell’Arma dei Carabinieri e l’assegnazione del ruolo di comandante di Stazione

Sono in tanti, vivendo comprensibilmente, in maniera iper-emotiva le proprie vicissitudini giudiziarie, ad affermare costantemente, durante gli anni dei processi che li riguardano, che la loro storia è talmente unica nel suo genere che la propria vita è stata rovinata dalla costruzione di accuse false che, nel momento in cui arriverà ineluttabilmente la sentenza di assoluzione definitiva, loro ne racconteranno tutta la trama in un libro.

Il più delle volte l’assoluzione non arriva, e anche quando arriva, lo scampato pericolo rasserena l’animo concitato, che non ha più bisogno, dunque, di placare ed esorcizzare la sua attenzione immaginando un futuro da vittima della malagiustizia riconosciuta universalmente grazie ad una pubblicazione best seller.

Questo preambolo è fondamentale perché la storia delle vittime o delle presunte vittime della malagiustizia è costellata di casi che si sviluppano in un numero tale da diluirne la portata.

E allora occorre impugnare la matita blu e inquadrare bene il campo di azione di un ragionamento che si sviluppa su questi temi prima di citarlo, un caso che a nostro avviso meriterebbe un libro sul serio, per tutti gli elementi di specialità e di originalità che contiene.

Un caso in cui la punizione del reo è stata spinta alle estreme conseguenze per effetto di sentenze che, dalla prima all’ultima, si sono dimostrate sbagliate o non sufficientemente avvedute, perché capita spesso che i magistrati, uomini e donne in carne ed ossa, pur negandolo, sono condizionati da un pregiudizio che li porta a pesare, in maniera originale, elementi processuali che avrebbero invece bisogno di essere valutati con maggior prudenza.

Della triste storia del maresciallo dei Carabinieri Alfonso Bolognesi ci siamo occupati più volte.

Nel periodo di massimo fulgore di quella stirpe di buoni magistrati in opera nella Dda partenopea, anche il maresciallo Bolognesi fu colpito dagli strali di un’accusa infamante di connivenza se non diretta, quantomeno connessa agli interessi del Clan dei Casalesi, il cui tacco criminale è stato impresso con violenza all’area di Castel Volturno e dintorni, letteralmente egemonizzata dalla fazione largamente più violenta, cioè quella fondata e alimentata dalla famiglia Bidognetti.

Quei magistrati erano buoni magistrati e nel tempo sono diventati ottimi.

Ma un difetto lo mostrarono. Nel periodo dei grandi blitz anticamorra, quando la Dda sembrava essersi dimenticata la criminalità organizzata napoletana, considerando tale solo quella casertana, a cui si dedicava full time, le luci della ribalta finirono, comprensibilmente e umanamente, per alimentare o meglio per sovra-alimentare un format operativo fondato solo e solamente con una tensione finalizzata ad inchiodare coloro i quali erano considerati rei da questi magistrati in carne e ossa, e che magari apparivano tali anche (o solo) perché il fragore di quelle giornate, lo sberlucicchio delle interviste, delle telecamere, delle comparsate televisive, inebriò soprattutto i più giovani.

Quell’azione valorosissima ebbe tra le sue punte di diamante l’attuale candidato sindaco della città di Napoli Catello Maresca, Ardituro, e prima ancora Curcio, coordinati da Cafiero De Raho, oggi capo della Direzione Nazionale Antimafia, organo di coordinamento nato per volontà di Giovanni Falcone, che Falcone avrebbe diretto sicuramente se il 23 maggio del 1992 non gli fosse capitato quello che purtroppo gli capitò.

Alfonso Bolognesi stava in quel mucchio. Attenzione. Le indagini sui camorristi eccellenti o sugli imprenditori di camorra eccellenti furono realizzate bene e tennero sostanzialmente davanti ad ogni giudice, a quelli cosiddetti di prime cure e a quelli della legittimità, dunque Corte d’Appello e Cassazione. Chi rimase invece travolto da teoremi, più che da prove, da deduzioni logiche che si svilupparono attaccando col vinavil dichiarazioni rese da pentiti che poi si sarebbero anche dimostrati inaffidabili, fu gente come Alfonso Bolognesi, un maresciallo dei Carabinieri che vi garantisco, avendo avuto la possibilità di accudire in certi momenti la sua sofferenza, era ed è persona che ha vissuto del suo stipendio.

Mi consta perché ho elementi concreti per affermarlo, per cui non sono mai stato convinto delle accuse mosse ai suoi danni, peraltro emendate nei vari gradi di giudizio, visto che il povero Bolognesi i 4 anni di carcere definitivi, scontati duramente nel penitenziario militare di S. Maria C.V., li subì per l’accusa di corruzione.

Corruzione e basta, visto che l’aggravante dell’articolo 7, cioè l’aver favorito con la sua attività di comandante della Stazione Carabinieri di Pineta Mare, il Clan dei Casalesi era caduta, se non andiamo errati, già in sede di sentenza di primo grado.

Abbiamo sempre avuto la sensazione che la Dda, avendo inquisito un sottufficiale dei Carabinieri, cioè una persona di rilievo soprattutto per il rango rappresentativo-istituzionale che ricopriva, abbia fatto di tutto per ottenere la condanna almeno per il reato ordinario.

Un’assoluzione, infatti, avrebbe gettato un’ombra su quella stagione in cui, ripetiamo, una stirpe di buoni, anzi ottimi magistrati, si pensò e si atteggiò come una vera e propria generazione di fenomeni.

Sapete quante sono, in Italia, che ribaltano quelle definitive e che, essendo tali, non possono non essere frutto della cosiddetta “revisione del processo”?

Pochissime. Affinché un processo, e dunque una pena definitiva, possano essere rivisti, occorre che si sviluppino fatti nuovi, clamorosamente nuovi, non valutati precedentemente.

L’eccezionalità di questo istituto è legata anche alla particolare struttura della nostra procedura penale, fondata su tre gradi di giudizio.

E allora, se la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma ha accolto l’istanza presentata dal cocciutissimo avvocato Raffaele Crisileo, significa che nelle sentenze a carico di Alfonso Bolognesi sono stati rinvenuti degli elementi abnormi, come strutture costitutive di quelle condanne.

Badate bene, Bolognesi tra misure cautelari ed esecuzione della pena ha già scontato tutti i 4 anni.

Una varco lo ha aperto recentemente la Prima Sezione del Tribunale di S.Maria C.V., presieduta dal magistrato Giovanni Caparco, il quale ha assolto in un altro processo, in cui Bolognesi in una continuazione logica e anche fattuale degli avvenimenti che gli erano costati la condanna definitiva, era stato accusato ancora una volta di corruzione per gli omessi controlli con cui avrebbe agevolato il famoso “Bar Tropical” di Castel Volturno, che deteneva delle macchinette di videopoker che secondo la pubblica accusa erano illecite e il cui esercizio sarebbe stato coperto proprio da Bolognesi, che avrebbe chiuso un occhio.

È stata quella sentenza completamente assolutoria ( in cui Bolognesi aveva addirittura rinunziato al beneficio della prescrizione ) che ha aperto la strada alla sentenza del processo di revisione pronunciata dai giudici della 4 Sezione Penale della Corte d’Appello di Roma. Un verdetto che ha rivoltato come un calzino e totalmente rivisitato l’istruttoria, condotta a suo tempo da quegli ottimi magistrati che si sentivano troppo fenomeni, però, per sta lì a trovare le prove granitiche senza le quali non si può condannare una persona. Al riguardo, la Corte di Appello ha riaperto il dibattimento, procedendo clamorosamente ad una nuova escussione dei collaboratori di giustizia.

Una fase che ha stravolto, annullato e revocato completamente i tre gradi di giudizio e la già citata condanna a 4 anni da questi scaturita.

Ora il maresciallo Bolognesi, ovviamente molto provato da una vicenda giudiziaria durata 13 anni, molto conosciuto nell’hinterland casertano, intende andare fino in fondo chiedendo non solo il reintegro in servizio e il comando di una Stazione Carabinieri ma anche il risarcimento danni per l’ingiusta detenzione patita per ben 4 anni.