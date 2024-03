Pentola d’acqua bollente addosso: bimba di 3 anni in fin di vita

Ha riportato ustioni per il 45% del corpo. Sul caso indagano i carabinieri

ACERRA – Si rovescia una pentola d’acqua bollente addosso, bimba di tre anni ricoverata in fin di vita all’ospedale Santobono di Napoli.

Il drammatico incidente domestico ieri sera verso le 19 presso l’abitazione di famiglia in circostanze ancora da chiarire.

La bambina è stata prima portata all’ospedale di Frattamaggiore dove i medici hanno attivato un servizio d’emergenza 118 per il trasferimento al Santobono.

La piccola ha riportato ustioni sul 45% del proprio corpo. Attualmente è ricoverata in terapia intensiva. dichiarata in pericolo di vita per il rischio infezioni, dove rimarrà fino a domani mattina quando subirà un intervento chirurgico di asportazione della pelle ustionata e copertura delle ustioni.

Sul caso indagano i Carabinieri.