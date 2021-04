Perde 7mila api nel rogo doloso. Donate 20 arnie al giovane apicoltore danneggiato

“Grazie a queste arnie e ai soldi della raccolta fondi, che mi sono stati accreditati, riuscirò a rimettermi in pari e…

TRENTOLA DUCENTA – “È una storia che ha avuto un lieto fine e per questo siamo davvero molto contenti ma occorrerebbe molta piu’ tutela nei confronti dei giovani che restano nella propria terra investendo risorse, energie e sentimenti. Invece sembra che oggi giorno le attenzioni e gli omaggi siano solo per rapinatori, delinquenti e camorristi, siamo in un periodo di delirio culturale. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Michele che continueremo a sostenere, la sua ripartenza dovra’ rappresentare la ripresa ed il riscatto della parte sana del territorio. Grazie anche a questa vicenda stiamo elaborando in regione una legge per la tutela delle api”. Cosi’ in una nota congiunta Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano di Europa Verde e presidente della commissione Agricoltura, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli commentano la donazione di 20 arnie a Michele Mottola, 23enne di Trentola Ducenta che in un rogo appiccato lo scorso 28 febbraio perse 80 arnie del suo allevamento. L’incendio causo’ la morte di circa 700mila esemplari di api. Della vicenda si occupo’ Borrelli dando vita ad una raccolta fondi per poter riacquistare le arnie. E proprio nell’ambito della gara di solidarieta’, Michele ha ricevuto in donazione dell’associazione di apicoltori Apas Campania, di cui egli stesso fa parte, 20 arnie gia’ operative.