Perde i soldi alle slot machine: dà di matto e ne distrugge una

CAPUA – Dà in escandescenze dopo aver perso i soldi alle slot machine. L’uomo è entrato in un bar di via Appia e si è messo a giocare ma purtroppo la fortuna non è stata dalla sua. Il problema di è presentato quando ha finito i soldi: preso dall’ira ha sferrato un pugno sul monitor dell’apparecchio con l’intenzione di danneggiare l’apparecchio

E’ quindi intervenuto il proprietario del locale che lo ha invitato ad andarsene. Dopo la resistenza iniziale il personale del bar è riuscito con non poca fatica ad allontanare il cliente violento senza neanche la necessità di avvertire le forze dell’ordine.