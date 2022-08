Perde il cellulare durante il Jova Beach Party. I poliziotti lo ritrovano: “Grazie Questura di Caserta”

Castel Volturno/Caserta – (Ti. Pa) “Gli angeli esistono e si chiamano persone. Grazie # Questuradicaserta” È quello che ha scritto su Instagram una giovane ragazza di Napoli che nel corso del concerto di Jovanotti tenuto a Castel Volturno la scorsa settimana, non si sa se fosse stata derubata sul lungomare del suo telefonino o lo abbia smarrito ma le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare lo smartphone e a restituirlo. Protagonista della disavventura, che ha avuto comunque un lieto fine, è una 20enne della provincia di Napoli che non riesce ancora a credere a quanto le è capitato. I poliziotti della squadra Volante della Questura di Caserta hanno recuperato il telefono nel parcheggio nel retro del parco dove si è esibito la nota star e si sono subito attivati per riuscire ad individuare di chi dove fosse. Nonostante non sia stato facile non si sono persi d’animo e, dopo varie ricerche informatiche hanno rintracciato la giovane.