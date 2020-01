CELLOLE – Ha perso il controllo del suo scooter Yamaha 125 si è schiantato al suolo in via dei Pini, Baia Domizia, il diciottenne rimasto ferito oggi pomeriggio. Figlio di un commerciante della zona, è stato trasportato di urgenza al pronto soccorso della clinica Pineta Grande, sanguinante e vistosamente ferito in diverse parti del corpo.