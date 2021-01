FUGA DI GAS ED ESPLOSIONE. Viene giù mezza casa, c’è un ferito

SESSA AURUNCA – Nella serata di eri una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone è intervenuta nel comune di Sessa Aurunca, nella frazione di Piedimonte di Sessa, per uno scoppio avvenuto a causa di una probabile perdita di gas. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto constatare che, all’interno di un piccolo edificio costituito da un singolo appartamento, lo scoppio aveva causato il crollo parziale dell’abitazione abbattendo circa 70 mq di superfice e generando 30mc di macerie che coinvolgevano anche una persona anziana, unica occupante dell’appartamento. Immediatamente i Vigili del Fuoco intervenivano liberando l’anziano uomo ed assicurandolo alle cure dei sanitari. Sul posto è intervenuto anche il nucleo di PG (Polizia giudiziaria) del Comando Provinciale che ha posto sotto sequestro l’intera area per l’effettuazione delle indagini volte ad accertare le cause dell’incidente.