RECALE – Brutto incidente per due diciottenni di Recale, ieri mattina, che, in sella ad uno scooter, sono finiti sbalzati sull’asfalto. Si tratta di Antonio Z. e Raffaele P. finiti entrambi in ospedale. Chi era alla guida, secondo una ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo nella curva di via Rimembranza, finendo a terra. Trasportati al nosocomio di Maddaloni, le loro condizioni non destavano grosse preoccupazioni.