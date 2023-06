Tre carabinieri assolti dopo 8 anni di battaglie legali. Esulta il pool difesa di Unarma

Lo staff di avvocati dell’associazione sindacale carabinieri ha assistito i tre militari.

ROMA. Dopo 8 anni di battaglie legali, finalmente il tribunale di Roma ha assolto tre carabinieri della compagnia di Frascati, in servizio alla stazione di Roma Tor Vergata. I tre militari erano stati accusati ingiustamente, di aver commesso il reato di perquisizione illegale.

Otto anni orsono a seguito di un evento criminoso, condotto egregiamente, erano stati denunciati ingiustamente con conseguenze negative sulla sfera personale militare. Grazie anche allo staff degli avvocati (Avv. Associato D Onofrio Carmine in difesa del C.re Cancello Carlo) di Unarma asc, siamo riusciti, dopo una lunga battaglia in tribunale a far assolvere i tre militari che nulla avevano commesso, ma che anzi per fare fino in fondo il loro dovere stavano rischiando una condanna. Il pool difesa di Unarma asc ha seguito e seguirà i loro iscritti affinché vicende del genere non si verifichino mai più. È fondamentale, infatti, il lavoro messo in campo dal sindacato Unarma per portare a casa questa vittoria che ha visto protagonisti in negativo, loro malgrado, tre militari dell’arma nell’esercizio delle loro funzioni.