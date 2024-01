Perseguita la prof con cui ha avuto una relazione clandestina: “Mando i tuoi video hot alla scuola”

Fissata la prima udienza del processo per stalking.

CESA. Perseguitava la sua amante, che aveva interrotto la storia, minacciando poi di inviare i video dei loro amplessi non solo al marito, ma anche alla scuola dove la 44enne lavorava. Per tali ragioni, proprio nel giorno di San Valentino, si terrà la prima udienza del procedimento per stalking davanti al giudice monocratico Ilaria Chiocca del tribunale di Aversa-Napoli Nord.

I due avevano intrapreso una relazione clandestina ma lui, 55enne di Cesa, non aveva accettato la fine di quella storia. Oltre alle minacce di diffusione dei video hot, l’uomo si appostava sul luogo di lavoro della donna.