Perseguita l’ex fidanzata e la violenta: condannato a 6 anni e mezzo di reclusione

Giudizio abbreviato per l’imputato.

SAN FELICE A CANCELLO. Stalking e violenza sessuale ai danni dell’ex fidanzata: questi i reati di cui doveva rispondere P.S. davanti al gup Alessandra Grammatica, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

A.M., queste le iniziali della giovane donna di San Felice a Cancello, aveva denunciato il suo ex che non solo la pedinava, ma la offendeva con ripetuti messaggi on line e la minacciava con la pubblicazione di presunte immagini osè. A ciò sia aggiunge anche la violenza sessuale. Nel corso di un ultimo incontro, infatti, l’uomo l’avrebbe costretta ad avere rapporti intimi. Il gup ha quindi accolto in parte la richiesta del pm, che invocava la condanna a 7 anni di reclusione, e condannato l’imputato a 6 anni e mezzo di carcere.