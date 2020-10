MACERATA CAMPANIA – Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento per un 32enne di Macerata Campani, S.R., indagato per estorsione e maltrattamenti ai danni della madre. I carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione alla misura cautelare nei confronti dell’uomo che da tempo vessava e maltrattava la madre cercando di estorcerle denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.