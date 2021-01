Colpevole di estorsione e rapina, in carcere uomo dei “Belforte-Bifone”. IL NOME

PORTICO DI CASERTA – La Polizia di Stato – Squadra Mobile di Caserta – ha tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri 8 gennaio 2021, Antimo Piccirillo, 53 anni (classe 1968), poiché colpito da provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, per l’espiazione della pena della reclusione di anni 6 (sei), in quanto veniva riconosciuto colpevole, in concorso con altre persone, dei reati di estorsione e rapina, con l’aggravante di aver agito avvalendosi del metodo mafioso.

L’arrestato, in concorso con un altri soggetti appartenenti alla consorteria criminale dei “Belforte/Bifone”, avente influenza sul territorio di Portico di Caserta, nel giugno 2008 si rendeva responsabile dei reati di estorsione e rapina, aggravati dal metodo mafioso, ai danni del titolare di un esercizio commerciale del medesimo comune.

Il Piccirillo è stato associato presso il Carcere di Santa Maria Capua Vetere.