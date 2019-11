PIEDIMONTE MATESE. Appalti in cambio del trasferimento, arrestato noto dirigente 61enne

PIEDIMONTE MATESE – Quando era in servizio nella capitale avrebbe chiesto “una mano” a un imprenditore, coinvolto nelle indagini, che vantava importanti conoscenze in diversi ambienti. A Napoli la Guardia di Finanza ha arrestato un dirigente del provveditorato delle opere pubbliche, Luigi Antonio Fazzone, 61 anni, di Piedimonte Matese. Si tratta di uno dei quattro per i quali è stato disposto l’arresto in carcere, nell’ambito del blitz di stamane. Secondo la procura di Roma, Fazzone avrebbe indicato all’interlocutore varie sedi, tra le quali c’era anche Napoli nelle quali avrebbe gradito essere trasferito.

Il dirigente sarebbe stato accontentato in cambio di appalti, ottenendo il trasferimento a Napoli. Le fiamme gialle sapevano che alloggiava in un convento, a Napoli: lo hanno seguito quanto è uscito per recarsi al lavoro e hanno eseguito il provvedimento cautelare in ufficio.