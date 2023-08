PIEDIMONTE MATESE. La medaglia d’oro dei 200 delfino premiata in municipio

L’atleta vincitrice delle Universiadi in Cina.

PIEDIMONTE MATESE (tp). Antonella Crispino medaglia d’oro alle Universiadi di Chengd, tenute in Cina ad inizio agosto, è stata premiata con una targa in municipio. La gara della finale della sua disciplina, i 200 metri delfino, disputata il giorno 7 agosto ha visto l’atleta originaria di Piedimonte Matese gareggiare per l’Esercito Italiano. Presenti ieri per la premiazione i consiglieri di maggiorazione e di minoranza oltre al sindaco Vittorio Civitillo. La bravissima atleta per la gioia dei genitori Antonio e Lidia e i nonni Marcello, Rosaria, Giovanni e Anna sicuramente parteciperà alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.