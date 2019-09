PIETRAVAIRANO. Lutto cittadino per la tragica morte del piccolo Giuseppe

PIETRAVAIRANO – Non esistono parole per raccontare la tristezza e lo sgomento che stanno attanagliando in queste ore la comunità di Pietravairano per la dipartita del piccolo Giuseppe, di soli 8 anni, spirato dopo esser stato travolto da una vettura.

Colpito da questo tragico evento anche il sindaco Marianna Di Robbio, che ha dichiarato il lutto cittadino annunciandolo così: “Tutti noi vorremmo che queste cose non accadessero mai. Invito tutti a riflettere sui nostri comportamenti quotidiani da cittadini. Come sindaco e medico esprimo tutta la mia vicinanza e la mia disponibilità a qualsiasi richiesta da parte della famiglia. L’amministrazione e la comunità di Pietravairano stringono in un abbraccio la mamma ed il papà di Giuseppe. Il giorno dei funerali verrà proclamato lutto cittadino”.