Pietro Falco nuovo vice segretario provinciale della Lega. Coordinerà le elezioni comunali nel capoluogo

Mastroianni completa i quadri del partito in vista delle amministrative di ottobre

CASERTA La Lega completa i quadri del partito in vista delle elezioni amministrative di ottobre. Questa mattina il segretario provinciale Salvatore Mastroianni, di concerto con il segretario regionale Valentino Grant, ha provveduto a formalizzare la nomina di Pietro Falco a vicesegretario provinciale della Lega, con espressa delega soprattutto a seguire le elezioni amministrative nella città di Caserta.

Per Falco un incarico di spessore, visto che proprio il partito di Salvini esprime il candidato a sindaco del capoluogo. Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in consiglio regionale, ha già ufficializzato la sua candidatura mettendo in agitazione l’uscente primo cittadino Carlo Marino che credeva, fino a quel momento, la sua strada in discesa.

Il segretario provinciale Mastroianni, inoltre, nei prossimi giorni procederà alla composizione completa dei quadri del partito, anche per quanto riguarda i dipartimenti tematici, in modo da assicurare alla Lega, sull’intera provincia di Caserta, un assetto più radicato sul territorio, che risulti qualificato e pronto a rispondere alle esigenze di tutti i 104 comuni di Terra di Lavoro.