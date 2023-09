Pirata della strada ferisce ragazza in scooter. Ma ha le ore contate: ha perso la targa

E’ accaduto poche ore fa.

MARCIANISE/CAPODRISE. Ha preso in pieno uno scooter ferendo una ragazzina ed è poi scappato via. Purtroppo per lui, però, ha perso la targa anteriore dell’auto e per le forze dell’ordine non sarà difficile individuarlo.

E’ accaduto poche ore fa tra via Greco e via Musone, nei pressi della rotonda tra Capodrise e Marcianise, zona particolarmente frequentata dai giovanissimi della zona. La ragazza è finita in ospedale, mentre i carabinieri seguono le indagini ed a breve potrebbero fermare il pirata della strada.