Pitbull lo aggredisce e gli stacca un dito mentre dorme

Ancora da capire i motivi di un’aggressione improvvisa

SAN NICOLA LA STRADA – Lui dorme e il suo cane gli stacca un dito con un marso. Protagonista di questo singolare episodio è un uomo di San Nicola La strada, in uno dei condomini a ridosso dell’area ex Saint Gobain, che intorno alle tre di due notti fa, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Il malcapitato sarebbe stato aggredito dal suo cane, di razza pitbull, mentre stava dormendo. Gravi le ferite riportate ad una mano e in particolare al dito anulare. Sul posto in sanitari del 118 e la polizia.