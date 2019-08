Pizzicato con un chilo di cocaina, deve scontare 7 mesi di galera. Arrestato 40enne

CASERTA – Nella giornata odierna, personale della Squadra Mobile di Caserta ha tratto in arresto

TOPI Albert, alias TOPI Elton e TOPI Gashi, poiché colpito da Ordine di Esecuzione per la



Carcerazione emesso in data 28.11.2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinariodi Firenze – Uff. esecuzioni penali, per l’espiazione della pena di mesi 7 e giorni 24 di reclusione.Il TOPI, a seguito di attività investigativa, era stato arrestato nel 2008, in Firenze, perchétrovato in possesso di Kg. 1 di cocaina oltre che ad un bilancino di precisione e circa 1000 euro incontanti.A seguito di condanna, per patteggiamento, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ilcittadino albanese in data 15.07.2010 era stato espulso dal territorio italiano con la prescrizione dinon farvi rientro prima di 10 anni.Il 13.11.2017, però, il TOPI rientrava illegalmente in Italia e pertanto veniva deferito ai sensidell’art. 13 CO 13 BIS DLGS 286/98.Da questo deferimento scaturiva il provvedimento restrittivo a carico del TOPI, eseguitoquesta mattina dal personale della sezione antidroga di questa Squadra Mobile.Terminati gli atti di rito, il TOPI Albert è stato associato presso la Casa Circondariale di S.Maria Capua Vetere.