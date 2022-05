Pluripregiudicato scappa dalla comunità e viene arrestato: autore di 17 rapine

VALLE DI MADDALONI – Alla vista della volante fugge nelle campagne di Valle di Maddaloni per evitare di esser rinchiuso in carcere. È quanto accaduto in mattinata a Valle di Maddaloni dove la volante del commissariato di Maddaloni si era recata presso la comunità “Leo Amici” in cui era ospite, G. Z., 40enne di Torre del Greco pluripregiudicato per notificargli l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata di revoca degli arresti domiciliari e contestuale trasferimento presso il carcere di Poggioreale.

Il 40enne responsabile di 17 rapine appena ha visto i poliziotti scendere dall’auto di servizio si è dato alla fuga nelle campagne limitrofe. Dopo un lungo inseguimento tra rovi e fitta vegetazione è stato bloccato e tratto in arresto e risponderà anche dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Il pluripregiudicato è stato associato presso il carcere di Poggioreale.