Podismo, De Marchi e Nimbona trionfano nella 10 km della Flik Flok 2024. Assegnati scudetti e titoli Master

L’atleta del Gruppo Sportivo Esercito è stato l’unico a scendere sotto i 30’ con 29’43”. Al femminile assolo della portacolori della Carmax Camaldolese in 32’51”.

CASERTA (Pietro De Biasio) – Nonostante le condizioni meteorologiche difficili che hanno preceduto l’evento, la XXI edizione della «Flik Flok di corsa con i bersaglieri» si è svolta con grande partecipazione e entusiasmo, incastonata nella splendida cornice dei giardini della Reggia di Caserta. Un evento che, come ogni anno, riesce a unire lo spirito sportivo a quello culturale, grazie all’impegno della Brigata bersaglieri «Garibaldi», in collaborazione con il Comune di Caserta e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). L’edizione 2024 ha visto la presenza di oltre 1.400 partecipanti, un numero che sottolinea l’importanza e la popolarità crescente della manifestazione casertana.

In particolare, quest’anno la «Flik Flok» ha ospitato i Campionati Italiani Master dei 10 km di corsa su strada, rendendo la competizione ancor più sentita e prestigiosa. La partenza, avvenuta alle 9.00 dal Viale Douhet, proprio a ridosso della Reggia, ha regalato un panorama mozzafiato ai corridori, che hanno tagliato il traguardo nella scenografica Piazza Carlo di Borbone, con l’imponente facciata della Reggia a fare da sfondo. La gara maschile ha visto il dominio di Jacopo De Marchi, portacolori del Gruppo Sportivo Esercito, che ha replicato il successo del 2023 con di tempo di 29’43”, unico a scendere sotto la soglia dei 30 minuti.

Il podio maschile è stato completato da Hicham Boufars (International Security S.) con 30’46” e Lhoussaine Oukhrid (AT Running), terzo con 31’15”. Anche in campo femminile, la gara ha regalato emozioni, con l’assolo della burundese Elvanie Nimbona (Carmax Camaldolese), che ha fermato il cronometro su 32’51”. Una prestazione da incorniciare, che l’ha portata a staccare nettamente le avversarie, con Federica Zanne (Esercito) al secondo posto in 35’09” ed Elisa Bortoli (Esercito) terza in 35’30”.

Il bilancio finale della competizione è notevole, con 1165 uomini e 250 donne a concludere la prova e 155 squadre. Tra le società, il Tricolore maschile è andato per il secondo anno consecutivo alla Dynamyk Fitness di Bari, società guidata dal presidente Antonio Santamaria, che con questa vittoria ha raggiunto il suo nonoscudetto. Tra le donne, il titolo è stato conquistato dall’Atletica 85 Faenza, del presidente Carlo Visani, che con 379 atleti al via si è imposta su una concorrenza agguerrita. La «Flik Flok, ancora una volta, si è confermata come un appuntamento imperdibile nel calendario del podismo italiano. [si ringrazia il sito podismocampania].