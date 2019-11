NAPOLI – Ancora spari in strada a Napoli. Questa volta la segnalazione è arrivata intorno all’1:30 da via della Bussola, al confine tra il quartiere di Poggioreale e quello di San Pietro a Patierno, nella zona Est della città. I carabinieri hanno trovato a terra 6 bossoli calibro 9×21. Nella strada abita un uomo ai domiciliari per contrabbando. I proiettili hanno colpito le tapparelle delle finestre dell’abitazione dell’uomo e uno è entrato in casa, finendo nel controsoffitto.