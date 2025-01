POLIZIA DI STATO. Valerio Consoli promosso a Primo Dirigente

CASERTA – A riconoscimento delle sue capacità e del suo impegno in servizio arriva la più che meritata promozione per il vicequestore aggiunto dr. Valerio Consoli, attuale dirigente del commissariato di P.S. di Marcianise a cui venne assegnato nel 2022. Al funzionario di polizia, nella seduta del consiglio di amministrazione del personale della polizia di Stato dello scorso 24 gennaio, è stato attribuito difatti il grado superiore di primo dirigente.

Consoli vede in tal modo premiata la sua dedizione all’attività istituzionale, testimoniata da una carriera che lo ha visto ricoprire sempre incarichi di prima linea e di particolare impegno personale e professionale.

Entrato nell’amministrazione della pubblica sicurezza nel 1994, ha espletato servizio in varie questure del territorio nazionale, compresa quella di Caserta. Qui dal 2001 al 2002 era responsabile delle sezioni antidroga, antirapina e criminalità organizzata extracomunitaria in seno alla squadra mobile. Negli anni successivi veniva preposto ai Commissariati prima di Castelvolturno e poi di S.Maria C.V. con la responsabilità dei servizi investigativi di quegli uffici. Altre sue sedi di servizio sono state, nel corso degli anni, quelle di Reggio Calabria, Roma, Vibo Valentia, Isernia, Bari e Napoli. In ognuna delle quali il dirigente di polizia si è fatto apprezzare per le sue qualità, la competenza e l’attitudine operativa.

Numerosi i suoi successi in campo investigativo anche internazionale. E’ stato, in particolare, consulente e coordinatore nell’ambito di indagini per conto della direzione distrettuale antimafia di Napoli sul clan camorristico dei Casalesi e di indagini sul traffico transnazionale di sostanze stupefacenti ad opera di clan nigeriani. Degne di nota sono state anche svariate operazioni di polizia in materia ambientale e nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione. Tali risultati gli sono valsi l’attribuzione di numerosi attestati di merito, quali un encomio solenne nonché encomi e lodi. Per la sua determinante collaborazione con gli organi investigativi degli Stati Uniti d’America nell’ambito di indagini sul terrorismo internazionale ne ha ricevuto un non comune attestato di particolare apprezzamento.

Con nuovo grado, il dr. Consoli dovrà lasciare la sede di Marcianise, dove ha operato proficuamente, per assumere la direzione di un nuovo ufficio di livello dirigenziale, ossia di maggiore articolazione e complessità gestionale.

Nella stessa seduta del 24 gennaio, un’altra conoscenza casertana è stata gratificata della promozione. Si tratta della d.ssa Angela Lauretta che, attuale vicequestore vicario della questura di Arezzo, è stata promossa al grado di dirigente superiore, ossia quello richiesto per l’assunzione dell’incarico di questore.

LA D.SSA LAURETTA IN UNA RECENTE IMMAGINE DI REPERTORIO

La funzionaria è stata in servizio presso la questura di Caserta dal 2003 al 2009 come responsabile dell’ufficio prevenzione generale, quello dal quale dipende la più nota Squadra Volanti della polizia. In tale incarico si distingueva particolarmente per l’incisività dell’azione che univa ad un tratto sollecito verso i soggetti più fragili. Determinante fu il suo ruolo in occasione dell’incendio della Reggia del novembre 1998, quando, arrivato il primo allarme telefonico al 113, raggiunse immediatamente il posto. Senza esitazione e con fermezza non comune salì le rampe di scale che portavano alla camerata della scuola aeronautica dove si erano sviluppate le fiamme per capire quello che accadeva. Incurante del fumo che pericolosamente già invadeva gli ambienti ed effettuato il sopralluogo ridiscendeva per coordinare i primi interventi dei vigili del fuoco e delle altre forze frattanto intervenute.