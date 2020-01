Polizia in azione, deteneva droga in casa. Arrestato 40enne

VITULAZIO – Tratto in arresto Angelo D’Alise 40enne di Vitulazio. Gli agenti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e della squadra mobile della Questura di Caserta, a seguito di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto 16 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. Rinvenute,anche, due cartucce per arma da fuoco cal.9 mm e cal. 8,5 detenute illecitamente. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione a disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in attesa di udienza di convalida.