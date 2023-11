Poliziotta meritatamente in carriera: Olimpia Abbate nuovo Questore di Rimini

Si tratta di un incarico che, in relazione alla entità demografica e alle problematiche riguardanti l’ordine pubblico lungo tutta la riviera romagnola, rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dalla ex dirigente della Questura di Caserta, già capo della Squadra Mobile e Capo di Gabinetto

Giornata di saluti per Olimpia Abbate, Questore di Pistoia, che dopo due anni lascia l’incarico per ricoprire il ruolo di Questore di Rimini.

Arrivata a novembre 2021 dal Compartimento della Polizia Ferroviaria del capoluogo campano, in questi due anni la Dott.ssa Abbate ha esercitato le funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza provinciale con impegno e professionalità, contribuendo, insieme alle istituzioni locali, a perseguire gli obiettivi di migliorare i servizi ai cittadini e, attraverso una capillare opera di prevenzione e controllo del territorio, elevare il senso di sicurezza percepita nella comunità.

Nell’occasione il Prefetto di Pistoia, dott.ssa Licia Donatella Messina, ha voluto pubblicamente ringraziarla per l’attività svolta porgendole i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico.