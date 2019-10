PORSCHE CARRERA CUP. Aldo Festante punta al colpo grosso nel weekend di Misano Adriatico

CAPUA (d.l. ) – Parte oggi, e si svolgerà fino al 6 ottobre, il secondo round della Porsche Carrera Cup sul circuito di Misano e Aldo Festante sarà nuovamente in pista con la sua Porsche, team Ombra. Dopo il buon weekend di Vallelunga il pilota capuano è fiducioso nelle proprie capacità con l’ambizione di chiudere la stagione con un gran risultato. “Dopo Vallelunga abbiamo lavorato duramente per emarginare tutti i miei limiti, Misano sarà una sfida in quanto non ho mai guidato una Porsche su questo circuito, ma siamo pronti a dare tutto”. Questo è quanto dichiara Festante.