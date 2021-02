PORSCHE CARRERA CUP ITALIA 2021: Aldo Festante affiancato nuovamente dal team Ombra Racing

CAPUA – Vincitore a Monza nell’ultima gara del 2020 e selezionato per il Porsche Junior Shootout: dopo aver concluso nel migliore dei modi la stagione scorsa Aldo Festante si conferma al via della Porsche Carrera Cup Italia 2021 al volante di una delle GT3 Cup di Ombra Racing. Dopo l’esperienza in Formula 3, il ventenne di Capua è approdato nel monomarca Porsche a metà 2019, sperimentando immediatamente un ottimo feeling con vettura e team, per poi iniziare un percorso di miglioramento culminato in un eccellente stagione nella Carrera Cup Italia e nella conquista del titolo Campione del GT Cup Open Europe 2020.

Nel 2021 Festante scenderà di nuovo in pista per la sua seconda stagione completa alla guida della Porsche numero 15, con il rinnovato supporto del Centro Porsche Padova e la sua celebre determinazione nel raggiungere il vertice della classifica, seguito ancora dall’affiatato team Ombra.Davide Mazzoleni – Team Manager: “Aldo è stata la più bella sorpresa delle ultime stagioni: grazie al suo carattere positivo e alla passione per il motorsport, si è inserito al meglio nel Team e questo rapporto di fiducia si è espresso in una grande crescita sotto tutti i punti di vista. Non vediamo l’ora di tornare in pista: abbiamo chiuso il 2020 da protagonisti, ci prepariamo ad un 2021 all’attacco.”Aldo Festante: “Il 2020 è stato un anno anomalo, ciò nonostante ci ha regalato ottimi risultati. Tuttavia, un detto recita “È soddisfatto solo chi non ha più voglia di progredire”, quindi nel 2021 lavoreremo ancora più duramente ponendoci obiettivi ancora più grandi. Vedrete la miglior versione di me, ve lo assicuro.”