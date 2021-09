Poste Italiane. La truffa viaggia per SMS: occhio al messaggio che segnala il conto corrente temporaneamente limitato

CASERTA – Una nostra lettera ci ha segnalato la ricezione di uno strano SMS, all’apparenza proveniente da Poste Italiane, che con la scusa di notificare dei problemi riguardanti il ​​conto, invita il destinatario a cliccare su un link pericoloso.

Il messaggio comunica, alla vittima, la presenza, nei sistemi di Poste Italiane, di un’ipotetica anomalia sul suo conto corrente. L’invito è quello di verificarne l’eventuale veridicità accedendo ad un link ambiguo, che in realtà non appartiene a Poste Italiane.

Nulla di vero, ovviamente, si tratta ancora una volta dell’ennesimo tentativo di truffa perpetrato ad danni degli utenti. Il messaggio in questione non rappresenta una comunicazione ufficiale e non è in alcun modo riconducibile a Poste Italiane.